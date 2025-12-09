Путин в Индии
9 декабря, 07:28

Большинство иностранных наёмников ВСУ покинули Запорожское направление

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Большинство иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ, покинули Запорожское направление. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На Запорожском направлении сейчас наёмников особенно нет. Остались только латиноамериканцы и небольшие группы поляков. Остальные ушли после ухудшения общей обстановки», рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, на этом участке фронта остаются действовать запрещённые в РФ формирования, такие как «Кракен»*, «Айдар»* и белорусский «полк имени Кастуся Калиновского»*. При этом некоторые из них, по утверждению источника, брошены «в самое пекло» для «стабилизации обстановки».

Эксперт заявил о важном значении освобождения Константиновки для спецоперации

Ранее командир запрещённого в России батальона «Айдар»* Станислав Бунятов в соцсетях заявил, что Краматорску в ДНР грозит полное уничтожение инфраструктуры, если ВС России продвинутся к Малиновке.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

* Террористические организации, запрещённые на территории России.

