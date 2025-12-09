Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 06:17

Эксперт заявил о важном значении освобождения Константиновки для спецоперации

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Взятие Константиновки может стать поворотным пунктом во всей специальной военной операции. Город в ДНР является критически важным укрепрайоном ВСУ, об этом заявил ТАСС военный эксперт Виталий Киселёв.

«Уничтожение константиновской группировки [ВСУ] очень серьёзно повлияет на ход событий специальной военной операции и вообще в переломе всех действий, которые сегодня происходят на Донбассе», — подчеркнул Киселев.

Он пояснил, что наступление на Димитров, Красноармейск и Волчанск уже оттянуло значительные силы украинской армии, создав условия для успеха под Константиновкой.

Военный эксперт раскрыл, когда Армия России освободит всю территорию ДНР
Военный эксперт раскрыл, когда Армия России освободит всю территорию ДНР

Ранее Life.ru писал, что российские войска освободили населённые пункты Клиновое и Безымянное на константиновском направлении. Глава Донецкой Народной Республики подчеркнул, что это позволяет ВС РФ продвигаться к Константиновке ещё с одного направления — с востока и северо-востока.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar