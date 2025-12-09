Взятие Константиновки может стать поворотным пунктом во всей специальной военной операции. Город в ДНР является критически важным укрепрайоном ВСУ, об этом заявил ТАСС военный эксперт Виталий Киселёв.

«Уничтожение константиновской группировки [ВСУ] очень серьёзно повлияет на ход событий специальной военной операции и вообще в переломе всех действий, которые сегодня происходят на Донбассе», — подчеркнул Киселев.

Он пояснил, что наступление на Димитров, Красноармейск и Волчанск уже оттянуло значительные силы украинской армии, создав условия для успеха под Константиновкой.

Ранее Life.ru писал, что российские войска освободили населённые пункты Клиновое и Безымянное на константиновском направлении. Глава Донецкой Народной Республики подчеркнул, что это позволяет ВС РФ продвигаться к Константиновке ещё с одного направления — с востока и северо-востока.