Российские войска освободили населённые пункты Клиновое и Безымянное на константиновском направлении. Об этом в своём аккаунте в мессенджере Max сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что это позволяет ВС РФ продвигаться к Константиновке ещё с одного направления — с востока и северо-востока.

«Продолжаются упорные бои на юго-восточных окраинах самой Константиновки», — добавил Пушилин.

Ранее Министерство обороны России сообщило о продолжении наступления на ключевых направлениях. За сутки были освобождены ещё два населённых пункта. По данным ведомства, подразделения группировки «Запад» в ходе ликвидации окружённой украинской группировки на левом берегу реки Оскол освободили село Кучеровка в Харьковской области. Одновременно с этим группировка войск «Центр» завершила зачистку и установила полный контроль над населённым пунктом Ровное в Донецкой Народной Республике.