Армия России освободила Кучеровку и Ровное
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные продолжают наступление на ключевых направлениях. За сутки они освободили ещё два населённых пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.
По её данным, подразделения группировки «Запад» в ходе ликвидации окружённой украинской группировки на левом берегу реки Оскол освободили село Кучеровка в Харьковской области. Одновременно с этим группировка войск «Центр» завершила зачистку и установила полный контроль над населённым пунктом Ровное в Донецкой Народной Республике.
Ранее Life.ru писал, что российские подразделения завершили зачистку села Остаповское в Днепропетровской области. Сражения идут на южных подступах к Герасимовке. По оценкам аналитиков, после взятия Андреевки и Герасимовки следующим этапом может стать наступление на Братское.
