Российские военные продолжают наступление на ключевых направлениях. За сутки они освободили ещё два населённых пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.

По её данным, подразделения группировки «Запад» в ходе ликвидации окружённой украинской группировки на левом берегу реки Оскол освободили село Кучеровка в Харьковской области. Одновременно с этим группировка войск «Центр» завершила зачистку и установила полный контроль над населённым пунктом Ровное в Донецкой Народной Республике.