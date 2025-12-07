Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 декабря, 09:43

Армия России освободила Кучеровку и Ровное

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные продолжают наступление на ключевых направлениях. За сутки они освободили ещё два населённых пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.

По её данным, подразделения группировки «Запад» в ходе ликвидации окружённой украинской группировки на левом берегу реки Оскол освободили село Кучеровка в Харьковской области. Одновременно с этим группировка войск «Центр» завершила зачистку и установила полный контроль над населённым пунктом Ровное в Донецкой Народной Республике.

Ранее Life.ru писал, что российские подразделения завершили зачистку села Остаповское в Днепропетровской области. Сражения идут на южных подступах к Герасимовке. По оценкам аналитиков, после взятия Андреевки и Герасимовки следующим этапом может стать наступление на Братское.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Мышляева
