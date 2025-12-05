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Регион
Опубликовано 5 декабря 2025, 09:54

«Южане» освободили Безымянное в ДНР

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Населённый пункт Безымянное в Донецкой Народной Республике перешёл под контроль российских вооружённых сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, населённый пункт был освобождён в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск. Операция проводилась в рамках специальной военной операции на территории Донбасса.

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Ранее военный эксперт заявил, что Вооружённые силы России могут завершить освобождение всей территории Донецкой Народной Республики в течение полугода. В настоящее время основные усилия сосредоточены на Покровско-Мирноградском направлении, где планируется взять агломерацию до конца текущего года.

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Анастасия Никонорова
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