Населённый пункт Безымянное в Донецкой Народной Республике перешёл под контроль российских вооружённых сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, населённый пункт был освобождён в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск. Операция проводилась в рамках специальной военной операции на территории Донбасса.

Ранее военный эксперт заявил, что Вооружённые силы России могут завершить освобождение всей территории Донецкой Народной Республики в течение полугода. В настоящее время основные усилия сосредоточены на Покровско-Мирноградском направлении, где планируется взять агломерацию до конца текущего года.