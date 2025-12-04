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Регион
Опубликовано 4 декабря 2025, 07:29
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Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в интервью индийскому телеканалу India Today.

«Всё к этому сводится. Либо мы вооружённым путём освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — подчеркнул Путин.

Путин заявил, что предложения США по Украине основаны на договорённостях с Аляски
Путин заявил, что предложения США по Украине основаны на договорённостях с Аляски

Ранее стало известно, что Владимир Путин на заседании Совета Безопасности сообщил об обновлении американского мирного плана по Украине, изначально разработанного на Аляске. По словам российского президента, после переговоров там со стороны США наступила пауза, что он связывает с отказом Украины от предложенного ранее варианта.

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Мария Любицкая
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