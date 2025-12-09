Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов подтвердил, что российские войска продолжают наступательные действия практически на всех направлениях специальной военной операции. Об этом он заявил в ходе инспектирования подразделений группировки «Центр».

Герасимов подчеркнул, что ВСУ вынуждены перебрасывать свои подразделения для противодействия наступательным действиям российских войск, что облегчает продвижение на других участках фронта. Эффективность российской армии подтверждается успешными действиями на фронте.

«Войска объединённой группировки продолжают наступление практически на всех направлениях», — подчеркнул он.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские подразделения разместили позиции для запуска беспилотных летательных аппаратов на крыше жилого многоквартирного дома в городе Димитров на территории Донецкой Народной Республики. Операторы БПЛА 27-й гвардейской мотострелковой дивизии нанесли удар по данному пункту управления дронами.