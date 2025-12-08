Путин в Индии
8 декабря, 16:20

ВСУ подтвердили потерю Су-27 и гибель пилота

Обложка © ТАСС / SERGEY DOLZHENKO

Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю боевого самолёта Су-27 и гибель пилота в ходе выполнения задания на востоке Украины. Согласно сообщению пресс-службы, инцидент произошёл 8 декабря в дневное время. Погибшим является старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.

«Во время выполнения боевого задания на самолёте Су-27 погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич», — указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воздушных сил ВСУ.

Детали происшествия находятся в стадии выяснения, а конкретное место авиакатастрофы не раскрывается.

Ранее российский военкор Евгений Поддубный сообщил, что украинский Су-27 был сбит российскими войсками, предварительно, на Запорожском направлении.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

