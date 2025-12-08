Путин в Индии
8 декабря, 15:11

ВС РФ сбили украинский Су-27 с подполковником за штурвалом

Обложка © Wikipedia

На Украине сообщили о гибели пилота Су-27, старшего штурмана 39-й бригады тактической авиации подполковника Евгения Иванова. Издание «Страна» пишет, что лётчик ВСУ не вернулся с боевого задания днём 8 декабря.

Как сообщает российский военкор Евгений Поддубный, украинский Су-27 был сбит российскими войсками, предварительно на Запорожском направлении.

