Российские военные ликвидировали в ДНР чернокожего наёмника, у которого были обнаружены экстремистские символы. Об этом РИА «Новости» сообщил стрелок 10-го гвардейского полка группировки «Юг» с позывным Волк.

«Свастика была. Татуировка — тоже свастика», — уточнил боец.

По словам военнослужащего, на месте боя нашли тела нескольких предполагаемых иностранцев. Один из ликвидированных, которого бойцы знали под позывным Дантес, был экипирован оружием и боеприпасами американского производства — автоматом М16 и гранатами. Также, отметил боец, на форме и теле наёмника обнаружили экстремистские изображения, включая нацистскую символику.

Ранее сообщалось, что на Константиновском направлении в ДНР у ликвидированных иностранных наёмников было найдено американское снаряжение. На телах противников обнаружили характерные жетоны, медкомплекты и бронежилеты американского образца, что, по его словам, не оставляло сомнений в их происхождении. Подобные находки фиксируются всё чаще и помогают российским подразделениям точнее определять состав противостоящих сил.