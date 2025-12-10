Путин в Индии
Регион
10 декабря, 05:44

ВС РФ уничтожили чернокожего наёмника ВСУ с нацистской символикой в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российские военные ликвидировали в ДНР чернокожего наёмника, у которого были обнаружены экстремистские символы. Об этом РИА «Новости» сообщил стрелок 10-го гвардейского полка группировки «Юг» с позывным Волк.

«Свастика была. Татуировка — тоже свастика», — уточнил боец.

По словам военнослужащего, на месте боя нашли тела нескольких предполагаемых иностранцев. Один из ликвидированных, которого бойцы знали под позывным Дантес, был экипирован оружием и боеприпасами американского производства — автоматом М16 и гранатами. Также, отметил боец, на форме и теле наёмника обнаружили экстремистские изображения, включая нацистскую символику.

Ранее сообщалось, что на Константиновском направлении в ДНР у ликвидированных иностранных наёмников было найдено американское снаряжение. На телах противников обнаружили характерные жетоны, медкомплекты и бронежилеты американского образца, что, по его словам, не оставляло сомнений в их происхождении. Подобные находки фиксируются всё чаще и помогают российским подразделениям точнее определять состав противостоящих сил.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

