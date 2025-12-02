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Опубликовано 2 декабря 2025, 07:04

Бойцы ВС РФ обнаружили американские аптечки и жетоны у ликвидированных наёмников

Обложка © AP/TASS/Zsolt Czegledi

Обложка © AP/TASS/Zsolt Czegledi

Российские военнослужащие Южного военного округа обнаружили американское снаряжение у ликвидированных иностранных наёмников на константиновском направлении в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил стрелок с позывным Горец.

«Были из Америки, американские жетоны… аптечки, «броники» — всё у них американское было», — рассказал Горец.

По словам бойца, на телах противников нашли характерные американские жетоны, медкомплекты и бронежилеты. Он отметил, что подобная экипировка не оставляет сомнений в происхождении ликвидированных наёмников. Военнослужащий уточнил, что подобные находки фиксируются всё чаще, что позволяет российским подразделениям точнее определять состав противостоящих сил.

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Ранее стало известно, что в США на кладбищах начали появляться символические могилы американцев, погибших в боях на Украине. Родным приходится проводить прощальные церемонии без тел — они остаются на территории боевых действий. С начала конфликта были ликвидированы свыше сотни граждан США, вступивших в иностранные формирования.

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Милена Скрипальщикова
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