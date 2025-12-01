На кладбищах США появляются пустые могилы американских наёмников, погибших в ходе боевых действий на Украине. Родственники вынуждены устанавливать памятные таблички и проводить церемонии прощания без тел погибших, которые остаются на полях сражений. Об этом пишет РИА «Новости».

С начала специальной военной операции было ликвидировано более сотни американских наёмников, включая 23-летнего Роберта из Пенсильвании, который погиб под Покровском в январе 2025 года после отмены отпусков для иностранных добровольцев. Другим погибшим стал 22-летний Уильям из Северной Каролины, тело которого так и не было найдено с весны 2022 года.

Государственный департамент США, признавая серьёзность ситуации, выпустил официальную памятку с рекомендацией гражданам не посещать Украину и избегать районов боевых действий.

Ранее в Китае высмеяли «бравых» американских солдат, которые поступили наёмниками в ряды ВСУ. Как оказалось, эти бойцы совершенно бесполезны на передовой, а умеют лишь красиво позировать с флагом США и отличаются разве что хорошим боевым снаряжением.