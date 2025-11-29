Россия и США
29 ноября, 08:15

В Китае назвали «подставками для цветов» наёмников США в ВСУ из-за «отважного» отступления

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

В Китае высмеяли «бравых» американских солдат, которые поступили наёмниками в ряды ВСУ. Как оказалось, эти бойцы совершенно бесполезны на передовой, а умеют лишь красиво позировать с флагом США и отличаются разве что хорошим боевым снаряжением. Об этом пишет пекинское издание Sohu.

«В глазах украинцев эти бывшие морпехи и спецназовцы превратились в «подставки для цветов». Военнопленные прямо заявили, что американские наёмники ничего не могут делать, кроме как позировать для фото в своём снаряжении», — говорится в публикации.

Издание ссылается на рассказы взятых в плен украинских солдат. По их словам, Киев ожидал от американских «псов войны» смелости, тактического мышления, хороших навыков, но американцы смогли лишь «отважно» отступать. В основном в ВСУ приехали ветераны кампаний в Афганистане и Ираке, которые привыкли к другим видам боевых действий и не ожидали быстрого продвижения ВС РФ.

Американские военные на Ближнем Востоке боролись с необученными террористами, а также всегда имели поддержку с воздуха и доминирование по числу истребителей. Но на Украине такое невозможно из-за преимущества российских войск в небе. Кроме того, ВС РФ задают очень интенсивный темп боям. Американцы хороши в уличных перестрелках, когда прикрывают сослуживцев из ВСУ во время отступления, но российская армия просто не даёт на это шансов и накрывает огнём противника молниеносно.

«Американцы в панике, потому что к этому на войне никто не был готов. В битве с регулярной армией, обладающей современными технологиями, они бессильны», — делает вывод автор статьи.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников, отметив резкое сокращение численности иностранных боевиков на фоне активных действий российской армии, сообщил, что проект США по формированию «интернационального легиона» на Украине провалился — большинство наёмников покинули страну.

