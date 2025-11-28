США инициировали на Филиппинах программу по вербовке местных жителей для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В чём заключён смысл этой двойной игры Вашингтона, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов.

«Миротворческий процесс вроде бы идёт на Украине, но одновременно с этим на прошлой неделе Украина получила запасные материалы для комплексов Patriot на 105 млн долларов», — отметил эксперт.

При этом президент США Дональд Трамп не скрывает, что Белый дом готов продавать НАТО оружие для последующей передачи Киеву. Таким образом, Штаты признают, что они всё ещё отлично зарабатывают на Украине.

Политолог связал эти действия с подготовкой США к потенциальному конфликту с Китаем. Но воевать будут не американцы, а Япония, Южная Корея или Филиппины. Боевой опыт, который филиппинские наёмники получат на Украине, может в дальнейшем быть использован для военного давления на КНР. При этом Штаты заинтересованы в том, чтобы Россия оставалась вовлечённой в украинский конфликт и не могла оказать поддержку Китаю в случае эскалации.

Однако по части дипломатии у Китая и США сейчас наметился определённый прогресс. Ранее Дональд Трамп заявил, что в апреле следующего года он поедет в КНР, а китайский лидер Си Цзиньпин затем приедет в Штаты с ответным визитом.