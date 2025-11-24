Трамп заявил, что посетит Китай в следующем году, а Си Цзиньпин — США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в апреле 2026 года. По его словам, вслед за этим состоится ответный государственный визит китайского лидера в Соединённые Штаты в том же году.

Американский президент отметил, что в ходе телефонного разговора стороны достигли «значительного прогресса» в реализации двусторонних договорённостей.

«Теперь мы можем сосредоточиться на более общих вопросах», — добавил Дональд Трамп, президент США, имея в виду стратегическое взаимодействие между двумя странами.

Это первый официально анонсированный план по взаимным визитам глав США и КНР после возвращения Трампа к власти. В 2025 году переговоры между странами были приостановлены из-за разногласий по вопросам торговли, технологий и безопасности в Тихоокеанском регионе.