Трамп заявил, что посетит Китай в следующем году, а Си Цзиньпин — США
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / EPA / YONHAP
Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в апреле 2026 года. По его словам, вслед за этим состоится ответный государственный визит китайского лидера в Соединённые Штаты в том же году.
Американский президент отметил, что в ходе телефонного разговора стороны достигли «значительного прогресса» в реализации двусторонних договорённостей.
«Теперь мы можем сосредоточиться на более общих вопросах», — добавил Дональд Трамп, президент США, имея в виду стратегическое взаимодействие между двумя странами.
Это первый официально анонсированный план по взаимным визитам глав США и КНР после возвращения Трампа к власти. В 2025 году переговоры между странами были приостановлены из-за разногласий по вопросам торговли, технологий и безопасности в Тихоокеанском регионе.
Напомним, 30 октября 2025 года Трамп и Си Цзиньпин провели личную встречу в Пусане, завершив переговоры без совместной пресс-конференции. Несмотря на сохранение американских пошлин на китайские товары на уровне 47%, глава США тогда необычно высоко оценил диалог — на 12 баллов из 10. Сегодняшний телефонный разговор стал продолжением этой линии: Си Цзиньпин заявил, что двусторонние отношения после пусанской встречи «в целом оставались стабильными» и даже улучшились.
