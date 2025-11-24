Трамп добивается возрождения франшизы «Час пик» с Джеки Чаном и Крисом Такером

Президент США Дональд Трамп прилагает личные усилия для возрождения популярной франшизы комедийных боевиков «Час пик», звездами которой являются Джеки Чан и Крис Такер. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на информированный источник.

Как отмечает издание, интерес президента к медиаиндустрии является устойчивой тенденцией, которая проявляется в его постоянных конфликтах с либеральными телеканалами и приглашении на мероприятия звёзд 1980-х годов, таких как Сильвестр Сталлоне и Майк Тайсон. По сведениям Semafor, Трамп теперь хочет дать вторую жизнь знаковым фильмам той эпохи, уделяя особое внимание «Часу пику». Источник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что политик лично пытается склонить Ларри Эллисона, одного из владельцев медиахолдинга Paramount Skydance, к перезапуску этой франшизы.

Изначальная трилогия фильмов, главным хитом которой стала первая часть 1998 года, так и не получила продолжения из-за скандала вокруг режиссёра Бретта Ратнера, обвинённого в домогательствах, что заставило студии прекратить с ним сотрудничество. При этом права на «Час пик» принадлежат компании Warner Bros. Discovery, которую как раз пытается поглотить Paramount Skydance. Как ранее писала газета The Guardian, администрация Трампа была бы не против такой сделки, поскольку рассчитывает, что Эллисон проведёт кадровые перестановки на телеканале CNN, входящем в состав Warner Bros. Discovery.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп продолжает «тестировать» нейросети: он опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом фото, на котором он изображён властелином в золотых доспехах и на троне, а у его ног — некая тройка людей в костюмах. Психолог расценивает такое поведение как типичное для нарцисса с демонстративным типом личности, тогда как политолог усматривает в этом нейросетевом «шедевре» скрытое послание, адресованное европейским чиновникам.