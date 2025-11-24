Россия и США
24 ноября, 15:18

Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом

Обложка © ТАСС / АР

Председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Китайский лидер заявил, что отношения между странами «в целом оставались стабильными» и улучшились после их встречи в Пусане 30 октября.

Напомним, что 30 октября Трамп и Си Цзиньпин прибыли в Пусан для проведения переговоров. Политики завершили встречу без совместной пресс-конференции. Показательно, что глава Белого дома сохранил пошлины против Китая в 47%, однако встречу с китайским коллегой он всё же оценил на 12 баллов из десяти.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

