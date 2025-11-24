Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Китайский лидер заявил, что отношения между странами «в целом оставались стабильными» и улучшились после их встречи в Пусане 30 октября.