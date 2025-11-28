В МИД рассказали, как продвигается диалог по «раздражителям» с США

Россия и США
Россия и США тихо, без лишней шумихи, работают над устранением накопившихся проблем в отношениях. Как сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков газете «Известия», диалог ведётся по согласованному дипломатическому каналу в поиске взаимовыгодных решений.

Дипломат признал, что первоначальный темп сотрудничества, когда весной прошли два раунда консультаций, снизился. По его словам, клубок «раздражителей», оставшихся от предыдущей администрации США, туго затянут, и на его распутывание нужно время. Причины — необходимость растапливать лёд взаимного недоверия и разные взгляды на повестку дня.

Рябков подчеркнул, что контакты носят регулярный характер, и это обычная дипломатическая работа.

Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что Госдеп отказывается обсуждать возобновление авиасообщения. По его словам, диалог по устранению «корневых причин ненормальности» в двусторонних отношениях застопорился. Глава дипмиссии отметил, что американская сторона связывает любые переговоры на эту тему с урегулированием конфликта на Украине.

