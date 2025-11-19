Посол России в США: Госдеп отказывается обсуждать возобновление авиасообщения

Госдепартамент США отказывается обсуждать вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, которое было прекращено Вашингтоном после начала боевых действий на Украине. Об этом сообщил посол России в США Александр Дарчиев в интервью «Ъ».

По его словам, диалог по устранению «корневых причин ненормальности» в двусторонних отношениях застопорился. Дарчиев отметил, что американская сторона связывает любые переговоры на эту тему с урегулированием конфликта на Украине.

Дипломат также заявил, что Госдеп категорически отказывается обсуждать возвращение шести объектов дипломатической недвижимости, которые, по его словам, принадлежат России на праве частной собственности и были фактически конфискованы. Как утверждает Дарчиев, американские спецслужбы, взявшие объекты под охрану, не допускают туда российских дипломатов.

Консультации РФ и США по вопросам нормализации работы дипмиссий и смягчению двусторонних «раздражителей» возобновились после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Стороны провели две встречи в Стамбуле — 27 февраля и 10 апреля. Планировался третий раунд переговоров в июне, однако он был отменён по инициативе США. В октябре МИД России заявлял, что диалог может возобновиться до конца осени, однако в посольстве США в Москве недавно сообщили, что новый раунд пока не запланирован.

Авиасообщение между Россией и США было прекращено Вашингтоном после начала боевых действий на Украине, а двусторонние консультации по «раздражителям» буксуют уже несколько месяцев.