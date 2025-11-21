В Кремле заявили, что Россия и США не продвинулись в устранении раздражителей
Обложка © Life.ru
Россия рассматривает переговоры по двусторонним раздражителям с Соединёнными Штатами и дискуссии по украинскому урегулированию как два независимых направления. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы действительно предпочитали считать это двумя разными треками — двусторонние раздражители и украинское урегулирование», — отметил представитель Кремля.
В то же время пресс-секретарь указал на то, что никакой динамики в переговорах по раздражителям с США на данный момент не наблюдается. Песков объяснил это расхождением в подходах двух стран. По его словам, американская сторона придерживается позиции, согласно которой решение вопросов должно зависеть от прогресса в урегулировании украинского конфликта. Песков подчеркнул, что такой подход создаёт существенные препятствия для продвижения вперёд по первому направлению.
Ранее Дмитрий Песков отметил, что США не проводили предметных консультаций с Россией относительно своего мирного плана из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта. Пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона не получала каких-либо официальных документов, содержащих конкретные предложения.
