21 ноября, 11:42

В Кремле заявили, что Россия и США не продвинулись в устранении раздражителей

Обложка © Life.ru

Россия рассматривает переговоры по двусторонним раздражителям с Соединёнными Штатами и дискуссии по украинскому урегулированию как два независимых направления. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы действительно предпочитали считать это двумя разными треками — двусторонние раздражители и украинское урегулирование», — отметил представитель Кремля.

В то же время пресс-секретарь указал на то, что никакой динамики в переговорах по раздражителям с США на данный момент не наблюдается. Песков объяснил это расхождением в подходах двух стран. По его словам, американская сторона придерживается позиции, согласно которой решение вопросов должно зависеть от прогресса в урегулировании украинского конфликта. Песков подчеркнул, что такой подход создаёт существенные препятствия для продвижения вперёд по первому направлению.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что США не проводили предметных консультаций с Россией относительно своего мирного плана из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта. Пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона не получала каких-либо официальных документов, содержащих конкретные предложения.

Юлия Сафиулина
