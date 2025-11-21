В Кремле заявили, что Россия и США не продвинулись в устранении раздражителей

В то же время пресс-секретарь указал на то, что никакой динамики в переговорах по раздражителям с США на данный момент не наблюдается. Песков объяснил это расхождением в подходах двух стран. По его словам, американская сторона придерживается позиции, согласно которой решение вопросов должно зависеть от прогресса в урегулировании украинского конфликта. Песков подчеркнул, что такой подход создаёт существенные препятствия для продвижения вперёд по первому направлению.