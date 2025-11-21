Россия и США
21 ноября, 11:31

Песков считает, что новая встреча Путина и Трампа «нужна и важна»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Agency

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый саммит Владимира Путина и президента США Дональда Трампа является важным и необходимым, однако перед его проведением должна быть проделана серьезная подготовительная работа на экспертном уровне.

По словам представителя Кремля, встреча лидеров требует предварительной проработки ключевых вопросов специалистами, чтобы переговоры были содержательными и результативными.

«Встреча, безусловно, нужна и важна, но ей должна предшествовать большая домашняя работа на экспертном уровне», — отметил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее представитель Кремля указал, что Россия в вопросе мирного урегулирования по-прежнему исходит из договорённостей, которые обсуждались на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Марина Фещенко
