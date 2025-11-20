Трамп в разговоре с Путиным назвал конфликт на Украине бредовым

Американский лидер Дональд Трамп назвал украинский конфликт «бредовым» и выразил надежду на его скорое завершение. Выступая на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, он подчеркнул, что уже успешно уладил множество войн, включая конфликт в Азербайджане.

«Путин звонил мне и сказал: «Я не могу поверить, что вы всё уладили, мы долго пытались уладить это». Я сказал ему: «Просто позволь мне уладить вашу бредовую войну», — вспомнил республиканец свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам главы Белого дома, президент России поблагодарил его за помощь в разрешении других международных кризисов и выразил удивление, как ему удалось урегулировать конфликты, которые длились «много-много лет».

Ранее Трамп заявил, что немного удивлён продолжением конфликта на Украине. Американский президент отметил, что уже добился прекращения восьми войн, но процесс урегулирования украинского кризиса занимает больше времени, чем он ожидал. Республиканец также охарактеризовал продолжающийся конфликт на Украине как «раздражающий фактор». Он добавил, что ситуация вызывает у него раздражение и беспокойство.