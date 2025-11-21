Военный эксперт Юрий Кнутов полагает, что недавние действия президента России Владимира Путина, включая его встречу с военным командованием и характеристику руководства Украины как «преступной группировки», стали окончательным подтверждением предрешенности судьбы Владимира Зеленского и исхода конфликта. По мнению собеседника Ura.ru, российский лидер чётко обозначил, что Москва не намерена вести переговоры с нынешней киевской властью.

Кнутов также указал, что на фоне заявлений Зеленского об успехах ВСУ, Путин решил заслушать командующих группировками войск, которые доложили о фактическом положении дел на линии соприкосновения. Это, по мнению эксперта, сигнализирует об усугублении ситуации для Киева. Фактически, президент РФ продемонстрировал, что если Украина откажется от немедленного мирного соглашения, российская армия продолжит наступление, что приведёт к полному поражению Киева.

Эксперт считает, что демонстрация Россией готовности добиться победы «на земле» усиливает переговорные позиции Москвы в диалоге с Вашингтоном. Кнутов предположил, что американская сторона, видя реальную обстановку на фронтах, могла поставить Зеленскому ультиматум: либо он сталкивается с обвинениями в коррупции, либо принимает некий мирный план. По мнению Кнутова, на совещании у Путина прозвучали подтверждения тем аспектам «плана Трампа», которые ранее не афишировались, если 28 пунктов этого плана действительно существуют и согласованы с российской стороной.

Напомним, российский президент Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад» ВС РФ, где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством. На встрече также присутствовали командующие группировками «Запад» и «Юг», которые участвовали в обсуждении оперативной обстановки на линии соприкосновения. Были заслушаны доклады о текущей ситуации в районах Константиновки, Краматорска и вокруг Купянска. Путин констатировал успешное выполнение всех задач, поставленных на предыдущем совещании с военными.