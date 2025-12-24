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Регион
Опубликовано 24 декабря 2025, 11:38

Зеленский выдал провальные попытки чудо-ракет «Фламинго» обойти ПВО России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Главарь киевского режима Владимир Зеленский признал высокую эффективность российских систем противовоздушной обороны против новых чудо-ракет «Фламинго». По его словам, большинство снарядов дальнего действия FP-5 перехватывается на подлёте к целям. При этом политик утверждает, что однажды это оружие всё достигло цели.

«Процент (попадания — Прим. Life.ru) «Фламинго» сейчас улучшился. Было последнее использование, 5 ракет они использовали: одна разрушила цель, 4 сбило российское ПВО», — поведал журналистам Зеленский.

Также, он похвастался, что точность применения противокорабельных ракет «Нептун» якобы улучшилась.

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Ранее в Сети появились кадры с обломками украинской крылатой чудо-ракеты «Фламинго», сбитой российскими силами ПВО. ФАУ-1 FP-5 была поражена комплексом «Панцирь» и упала в лесистой местности. Позже Зеленский хвастался, что ВСУ уже применяли украинские ракеты «Фламинго» и «Рута» в боях.

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Анастасия Никонорова
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