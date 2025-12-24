Главарь киевского режима Владимир Зеленский признал высокую эффективность российских систем противовоздушной обороны против новых чудо-ракет «Фламинго». По его словам, большинство снарядов дальнего действия FP-5 перехватывается на подлёте к целям. При этом политик утверждает, что однажды это оружие всё достигло цели.

«Процент (попадания — Прим. Life.ru) «Фламинго» сейчас улучшился. Было последнее использование, 5 ракет они использовали: одна разрушила цель, 4 сбило российское ПВО», — поведал журналистам Зеленский.

Также, он похвастался, что точность применения противокорабельных ракет «Нептун» якобы улучшилась.