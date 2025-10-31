Распиаренный «Фламинго» ВСУ не сможет сеять смерть – цеха сокрушили «удары возмездия»
Обломки новой сбитой украинской ракеты «Фламинго». Обложка © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие
Вооружённые силы России за неделю нанесли по Украине один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием в ответ на атаки по российским гражданским объектам, атакованы цеха сборки «смертоносных» крылатых ракет «Фламинго» ВСУ. О мишенях доложили в сводке от 31 октября в Минобороны РФ.
Под удар попали объекты оборонной промышленности и энергетики, обеспечивавшие их работу, а также транспортная инфраструктура и военные аэродромы ВСУ. Кроме того, российские силы ударили по железнодорожным составам, использовавшимся для переброски вооружения и техники.
«Поражены цеха сборки крылатых ракет «Фламинго» и ударных беспилотников дальнего действия, арсеналы, места хранения безэкипажных катеров и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников», — продолжили в Минобороны.
Ранее в Сети появились кадры с обломками украинской крылатой ракеты «Фламинго», сбитой российскими средствами ПВО. Ракета ФАУ-1 FP-5 была поражена комплексом «Панцирь» и упала в лесистой местности на территории России. Позже Владимир Зеленский хвастался, что ВСУ уже применяли украинские ракеты «Фламинго» и «Рута» в боях.
