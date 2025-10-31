Распиаренный «‎Фламинго» ВСУ не сможет сеять смерть – цеха сокрушили «‎удары возмездия»

Вооружённые силы России за неделю нанесли по Украине один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием в ответ на атаки по российским гражданским объектам, атакованы цеха сборки «смертоносных» крылатых ракет «Фламинго» ВСУ. О мишенях доложили в сводке от 31 октября в Минобороны РФ.

Под удар попали объекты оборонной промышленности и энергетики, обеспечивавшие их работу, а также транспортная инфраструктура и военные аэродромы ВСУ. Кроме того, российские силы ударили по железнодорожным составам, использовавшимся для переброски вооружения и техники.

«Поражены цеха сборки крылатых ракет «Фламинго» и ударных беспилотников дальнего действия, арсеналы, места хранения безэкипажных катеров и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников», — продолжили в Минобороны.