Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 08:42

Производитель ракет «Фламинго» сообщил о невозможности испытаний на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marek P

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marek P

Украинская компания Fire Point, занимающаяся производством дальнобойных ракет «Фламинго», не может проводить их испытания на территории страны. Об этом в интервью Le Monde рассказала технический директор компании Ирина Терех.

«У нас нет возможности проводить испытания на нашей территории по причине войны и частых воздушных тревог», — отметила Терех.

По её словам, производство приходится рассредотачивать по разным регионам, чтобы снизить риск остановки из-за российских атак. Однако такие меры значительно повышают издержки и усложняют работу.

Не знающие мову украинские инженеры написали на ракете «Фламинго» русское слово
Не знающие мову украинские инженеры написали на ракете «Фламинго» русское слово

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в стране создаются собственные дальнобойные ракеты с дальностью полёта до трёх тысяч километров. При этом он не уточнил ни название, ни технические характеристики разработок.

Fire Point — одна из частных украинских компаний, работающих в сфере оборонных технологий. Разработка ракеты «Фламинго» позиционируется как часть программы по созданию высокоточного оружия отечественного производства.

Лёгкая цель: ПВО сбила первую украинскую ракету «Фламинго»
Лёгкая цель: ПВО сбила первую украинскую ракету «Фламинго»

Из-за активных боевых действий Украина испытывает трудности с проведением испытаний и производством вооружений внутри страны. Многие предприятия переносят мощности ближе к западным регионам или сотрудничают с иностранными партнёрами.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Новости СВО. ВС РФ зачистили Вишнёвое, штурмовики вошли в Даниловку, Путин демонстрирует разгром ВСУ в Красноармейске, 30 октября
Новости СВО. ВС РФ зачистили Вишнёвое, штурмовики вошли в Даниловку, Путин демонстрирует разгром ВСУ в Красноармейске, 30 октября
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar