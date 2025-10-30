Производитель ракет «Фламинго» сообщил о невозможности испытаний на Украине

Украинская компания Fire Point, занимающаяся производством дальнобойных ракет «Фламинго», не может проводить их испытания на территории страны. Об этом в интервью Le Monde рассказала технический директор компании Ирина Терех.

«У нас нет возможности проводить испытания на нашей территории по причине войны и частых воздушных тревог», — отметила Терех.

По её словам, производство приходится рассредотачивать по разным регионам, чтобы снизить риск остановки из-за российских атак. Однако такие меры значительно повышают издержки и усложняют работу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в стране создаются собственные дальнобойные ракеты с дальностью полёта до трёх тысяч километров. При этом он не уточнил ни название, ни технические характеристики разработок.

Fire Point — одна из частных украинских компаний, работающих в сфере оборонных технологий. Разработка ракеты «Фламинго» позиционируется как часть программы по созданию высокоточного оружия отечественного производства.

Из-за активных боевых действий Украина испытывает трудности с проведением испытаний и производством вооружений внутри страны. Многие предприятия переносят мощности ближе к западным регионам или сотрудничают с иностранными партнёрами.