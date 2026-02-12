На Украине дважды за день объявили об угрозе удара «Орешником», и оба раза опровергали

ВС РФ впервые запустили новейшую ракету «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года. 9 января 2026 года в Министерстве обороны РФ заявили, что российские войска нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Орешник» по критической инфраструктуре Украины. Эта мера стала ответом на атаку, совершённую против резиденции президента Владимира Путина. 12 января в ведомстве уточнили: в результате удара был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Ракетный комплекс поразил производственные цеха, склады с беспилотниками и аэродромные мощности предприятия.