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Опубликовано 12 февраля, 10:35
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На Украине сообщили о запуске «Орешника»

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Украинские мониторинговые паблики сообщают о запуске новейшей российской ракеты «Орешник». Об этом пишет издание «Страна.ua».

«По предварительным данным осуществлён запуск «Орешника» по Украине», — говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе запуска баллистической ракеты средней дальности («Орешник» относится к этому классу).

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Новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» была впервые применена по целям на Украине 21 ноября 2024 года. 9 января ВС РФ применили «Орешник» во второй раз. Минобороны России уточнило — целью стал Львовский авиаремонтный завод, где обслуживают американские истребители F-16. 14 января применение новой ракеты обсуждали на заседании Совета Безопасности ООН. Также стало известно, что Россия заранее предупредила США о планируемом ударе баллистической ракетой «Орешник» по объектам в Львовской области.

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Никита Никонов
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