На Украине сообщили о запуске «Орешника»

Украинские мониторинговые паблики сообщают о запуске новейшей российской ракеты «Орешник». Об этом пишет издание «Страна.ua».

«По предварительным данным осуществлён запуск «Орешника» по Украине», — говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе запуска баллистической ракеты средней дальности («Орешник» относится к этому классу).