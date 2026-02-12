На Украине сообщили о запуске «Орешника»
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Украинские мониторинговые паблики сообщают о запуске новейшей российской ракеты «Орешник». Об этом пишет издание «Страна.ua».
«По предварительным данным осуществлён запуск «Орешника» по Украине», — говорится в сообщении.
Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе запуска баллистической ракеты средней дальности («Орешник» относится к этому классу).
Новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» была впервые применена по целям на Украине 21 ноября 2024 года. 9 января ВС РФ применили «Орешник» во второй раз. Минобороны России уточнило — целью стал Львовский авиаремонтный завод, где обслуживают американские истребители F-16. 14 января применение новой ракеты обсуждали на заседании Совета Безопасности ООН. Также стало известно, что Россия заранее предупредила США о планируемом ударе баллистической ракетой «Орешник» по объектам в Львовской области.
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