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Опубликовано 12 февраля, 11:19

На Украине опровергли удар «Орешником»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Информация о боевом применении новейшей российской ракетной системы «Орешник» для удара по территории Украины не подтвердилась. Украинское издание УНИАН утверждает, что за пуск смертоносного оружия приняли плановые испытательные пуски на полигоне «Капустин Яр».

В Воздушных силах ВСУ сегодня предупредили об угрозе запуска баллистической ракеты средней дальности ВС РФ. Следом украинские телеграм-каналы и мониторинговые ресурсы заявили о якобы применении Россией новейшей ракеты «Орешник» для удара по объекту на территории Украины.

Минобороны РФ отчиталось о поражении «Орешником» готовых БПЛА и их производственной базы
Минобороны РФ отчиталось о поражении «Орешником» готовых БПЛА и их производственной базы

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Анастасия Никонорова
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