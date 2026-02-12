На Украине опровергли удар «Орешником»

Информация о боевом применении новейшей российской ракетной системы «Орешник» для удара по территории Украины не подтвердилась. Украинское издание УНИАН утверждает, что за пуск смертоносного оружия приняли плановые испытательные пуски на полигоне «Капустин Яр».

В Воздушных силах ВСУ сегодня предупредили об угрозе запуска баллистической ракеты средней дальности ВС РФ. Следом украинские телеграм-каналы и мониторинговые ресурсы заявили о якобы применении Россией новейшей ракеты «Орешник» для удара по объекту на территории Украины.