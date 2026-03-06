Гиперзвуковой монстр России: что известно о «сыне Орешника», который заставит НАТО молиться Оглавление Таинственные пуски «Сын Орешника» — какой он? В арсенале Ракетных войск стратегического назначения России может появиться гиперзвуковой комплекс повышенного могущества. Разработка получила неофициальное название «Орешник-2» или «сын Орешника». Что о нём известно? 5 марта, 21:45 Гиперзвуковой прорыв: Россия тестирует «Орешник-2» с усиленной боевой частью и новейшей системой наведения. Обложка © «Шедеврум»

Российское семейство гиперзвуковых оружейных систем стратегического назначения готовится к пополнению. Не успели мастодонты противовоздушной индустрии Коллективного Запада найти противоядие для «Орешника», как наша оборонка подкинула им новую задачку со звёздочкой. Аналитики утверждают, что идут работы над прямым наследником этого комплекса под названием «Орешник-2». За рубежом новинку прозвали ещё более оригинально — «сын Орешника». Там не скрывают беспокойства из-за скорого появления у РФ ещё одной ракеты средней дальности, способной развивать скорость больше 10 Махов. Достаточно прочесть заголовки: «Запад напуган: Россия испытывает очередное супероружие». Впрочем, обо всём по порядку...

Таинственные пуски

12 февраля 2026 года на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В условиях идущей спецоперации такое — не редкость. Но этот случай особенный: Воздушные силы ВСУ сообщили о старте ракеты с российского полигона Капустин Яр. Почти сразу её идентифицировали как «Орешник» и приготовились принимать урон. Впрочем, всего спустя 15 минут сирены замолчали, а в Киеве растерянно объяснились, что имела место только имитация пуска. Эта же история повторилась и 17 февраля.

Запуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр. Видео © Telegram / Минобороны России

Минобороны России никакие пуски не подтверждало. К слову, комментировать все слухи из Киева там и не обязаны. Так как своих спутников у Украины нет, но активность на Капустине Яре кто-то срисовал, значит, старт «баллистики» увидела аппаратура США и НАТО. Но «Орешником» это быть не могло, поскольку ракета уже прошла все испытания и принята на вооружение. По словам военного эксперта Андрея Маркина, всё говорит лишь об одном: на полигоне тестируют нечто более совершенное.

«Возможно, ракету с увеличенной дальностью или с новыми средствами преодоления ПРО. Есть данные, что в России ведутся работы над модернизированной версией — неофициально её называют «Орешник-2» или «Гранит». Характеристики засекречены, но, судя по реакции Киева и НАТО, изделие серьёзное», — уверен он.

«Сын Орешника» — какой он?

Позже завесу тайны приоткрыл полковник в отставке Виктор Баранец. Россия действительно испытывает баллистическую ракету на базе «Орешника», но более мощную и точную, сообщил он. Как предположил обозреватель, головная часть новой модификации гиперзвукового комплекса может получить ещё больше проникающих боевых блоков индивидуального наведения. Они разделяются за пределами атмосферы, а потом на колоссальной скорости врезаются в землю по близкой к вертикальной траектории. Каждый способен достать цель на глубине до 30 метров.

«Вполне вероятно, что инженеры начинят ракетный комплекс совершенно новым горючим и принципиально иной системой управления. Хотя и у «Орешника» она работает превосходно, сейчас её хотят довести до совершенства, при котором отклонение от цели будет равно нулю», — рассказал офицер.

Британская газета Daily Star допускает, что по скоростным характеристикам новинка не будет уступать предшественнику. Значит, что до Лондона она долетит всё за те же восемь минут. Правда, для этого «Орешник-2» надо тоже развернуть в Белоруссии. А так как это ракета средней дальности, её боевой радиус будет достигать классических для РСМД 5500 километров. Проще говоря, в красной зоне вся Европа. И это уже не кинетические блоки, которыми Россия била по целям в Днепропетровске и во Львове, а ядерные.

Зона поражения российскими ракетами средней и меньшей дальности в Европе. «Инфографика» © Life.ru

Пока это всё, что известно о ракете. Технические детали надёжно спрятаны за семью печатями, а Запад может лишь гадать, сколько блоков понесёт «сын Орешника» и в чём измеряется их мощность — кило- или мегатоннах. Не исключено, что следующим этапом станет обкатка боем, как это уже было с оригинальным «Орешником» и украинским заводом «Южмаш» в Днепропетровске. Ну а настоящие характеристики новинки мы узнаем, вероятно, ещё очень нескоро. Тем хуже для врагов России.

Авторы Илья Пушкарев