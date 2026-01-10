«Вот что вы получите»: Медведев показал видео удара «Орешником» в назидание Европе

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал видео в соцсети Х январского удара по западу Украины с использованием комплекса «Орешник», назвав его предупреждением для европейских лидеров, которые продвигают идею размещения войск НАТО и Европы на украинской территории.

Удар «Орешника» по Украине. Видео © Х / Dmitriy Medvedev

«В конце концов, правящие европейские тупицы хотят войны в Европе. Тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине, но нет, «Микрон» продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну, тогда давайте посмотрим правде в глаза. Вот что вы получите», — подписал видео Медведев.

В посте Медведев прикрепил кадры с камеры видеонаблюдения, на которых зафиксированы удары ракетного комплекса «Орешник» по западной части Украины. По его словам, видео демонстрирует готовность России защищать свои границы и выступает сигналом для западных стран, планирующих размещение войск на украинской территории.

Ранее сообщалось, что украинский чиновник публично оценил возможности нового российского вооружения. Украинские системы ПВО практически бессильны против российской баллистической ракеты «Орешник». Если бы ракета несли боевую часть, масштабы разрушений в городе были бы катастрофическими.