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Регион
Опубликовано 10 января, 10:09
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«На радарах нет»: Мэр Львова заявил о бессилии ПВО Украины перед «Орешником»

Мэр Львова заявил о бессилии ПВО Украины перед российской ракетой «Орешник»

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Украинский чиновник публично оценил возможности нового российского вооружения. Мэр Львова в интервью местному изданию признал, что украинские системы ПВО, по сути, бессильны против российской баллистической ракеты «Орешник». По словам градоначальника, если бы ракета, которая недавно была применена, несла боевую часть, масштабы разрушений в городе были бы катастрофическими.

«Чтобы вы понимали, нигде на радарах эта ракета не была обозначена. Я так понимаю, что у нас на Украине вряд ли сегодня есть технологии, чтобы уничтожать такие ракеты», — заявил мэр.

Киев в темноте, Запад в шоке: после удара «Орешника» Зеленский умоляет о ПВО, а Сибига бежит в ООН
Киев в темноте, Запад в шоке: после удара «Орешника» Зеленский умоляет о ПВО, а Сибига бежит в ООН

Напомним, что представители Украины обратились в ООН сразу после удара российской ракеты «Орешник» по Львовской области. Sky News включил большую часть Европы в зону поражения новейшего оружия РФ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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