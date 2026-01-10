«На радарах нет»: Мэр Львова заявил о бессилии ПВО Украины перед «Орешником»

Украинский чиновник публично оценил возможности нового российского вооружения. Мэр Львова в интервью местному изданию признал, что украинские системы ПВО, по сути, бессильны против российской баллистической ракеты «Орешник». По словам градоначальника, если бы ракета, которая недавно была применена, несла боевую часть, масштабы разрушений в городе были бы катастрофическими.

«Чтобы вы понимали, нигде на радарах эта ракета не была обозначена. Я так понимаю, что у нас на Украине вряд ли сегодня есть технологии, чтобы уничтожать такие ракеты», — заявил мэр.