Sky News включил большую часть Европы в зону поражения «Орешника» после удара по Львову
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Российская ракета «Орешник» представляет серьёзную угрозу для всей европейской безопасности, ведь большая часть Европы находится в зоне её досягаемости. Об этом сообщает британское издание Sky News.
«Значение этой атаки заключается не в том, что было уничтожено, а в том, каким посланием она послужила. С заявленной дальностью до 5500 километров теоретически большая часть Европы находится в зоне досягаемости этой ракеты», — пишет издание.
Авторы материала предположили, что применение «Орешника» могло быть ответом на планы Великобритании и Франции развернуть свои войска на Украине после завершения конфликта.
Ранее Life.ru рассказывал, что Украина попросила созвать экстренное заседание совбеза ООН после удара российской ракеты «Орешник» по Львовской области. В Киеве утверждают, что угроза нависла над всеми странами Европы, а не только над Украиной.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.