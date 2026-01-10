Sky News включил большую часть Европы в зону поражения «Орешника» после удара по Львову

Российская ракета «Орешник» представляет серьёзную угрозу для всей европейской безопасности, ведь большая часть Европы находится в зоне её досягаемости. Об этом сообщает британское издание Sky News.

«Значение этой атаки заключается не в том, что было уничтожено, а в том, каким посланием она послужила. С заявленной дальностью до 5500 километров теоретически большая часть Европы находится в зоне досягаемости этой ракеты», — пишет издание.

Авторы материала предположили, что применение «Орешника» могло быть ответом на планы Великобритании и Франции развернуть свои войска на Украине после завершения конфликта.