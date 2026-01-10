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Опубликовано 10 января, 07:42

Sky News включил большую часть Европы в зону поражения «Орешника» после удара по Львову

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российская ракета «Орешник» представляет серьёзную угрозу для всей европейской безопасности, ведь большая часть Европы находится в зоне её досягаемости. Об этом сообщает британское издание Sky News.

«Значение этой атаки заключается не в том, что было уничтожено, а в том, каким посланием она послужила. С заявленной дальностью до 5500 километров теоретически большая часть Европы находится в зоне досягаемости этой ракеты», — пишет издание.

Авторы материала предположили, что применение «Орешника» могло быть ответом на планы Великобритании и Франции развернуть свои войска на Украине после завершения конфликта.

СБ ООН проведёт заседание после удара «Орешником» по Украине 12 января
СБ ООН проведёт заседание после удара «Орешником» по Украине 12 января

Ранее Life.ru рассказывал, что Украина попросила созвать экстренное заседание совбеза ООН после удара российской ракеты «Орешник» по Львовской области. В Киеве утверждают, что угроза нависла над всеми странами Европы, а не только над Украиной.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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