Киев принял решение инициировать срочное заседание ООН после прилёта российской ракеты «Орешник» по Львовской области. Об этом сообщил в соцсети глава украинского МИД Андрей Сибига. По его словам, удар РФ стал «угрозой безопасности европейского континента и является испытанием для трансатлантического сообщества», поэтому представители ООН «обязаны перейти к решительным мерам в отношении Москвы».

«Мы информируем Соединённые Штаты, европейских партнёров, а также все страны и международные организации о деталях этого опасного удара по дипломатическим каналам. Мы инициируем международные действия — срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также ответные меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ», — написал Сибига.

Стоит отметить, что Киев не обращался в ООН после того, как 6 января ВСУ нанесли удар по детскому центру в Херсонщине. Или после того, как в ночь на 1 января украинские военные ударили дронами по гражданским в Хорлах. Тогда погибли свыше 25 человек, включая ребёнка, более 50 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.