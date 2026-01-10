«Сигнал США и Европе»: На что стал ответом мощный удар «Орешника» близ польской границы
Манготт: Удар «Орешником» — сигнал для США и Европы о мощи России
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Удар Армией России ракетой «Орешник» следует воспринимать как сигнал для западных стран, планирующих размещение войск на территории Украины. Такое мнение высказал австрийский политолог Герхард Манготт в интервью агентству Reuters.
«Москва возмущена планируемым потенциальным размещением войск союзниками киевской власти. Применение «Орешника» следует рассматривать именно в этом контексте. Это сигнал США и Европе о военных возможностях Российской армии», — подчеркнул он.
Применение ракеты «Орешник» стало прямым посланием для США и Европы о военной мощи России. Политолог отметил, что данный удар демонстрирует готовность и возможности российской армии, напоминая партнёрам Киева о последствиях возможного вмешательства на украинской территории. Реакция Москвы направлена на предотвращение размещения иностранных войск вблизи российской границы и демонстрацию способности отвечать на подобные угрозы.
Ранее сообщалось, что Украина не располагает средствами противовоздушной обороны, способными эффективно отражать удары российского ракетного комплекса «Орешник». Находящиеся на вооружении системы ПВО украинской армии не предназначены для перехвата ракет такого типа, и технологические возможности Киева для нейтрализации «Орешника» ограничены. А глава украинского режима Владимир Зеленский заявил о срочной необходимости усиления ПВО страны.
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