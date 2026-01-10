Удар Армией России ракетой «Орешник» следует воспринимать как сигнал для западных стран, планирующих размещение войск на территории Украины. Такое мнение высказал австрийский политолог Герхард Манготт в интервью агентству Reuters.

«Москва возмущена планируемым потенциальным размещением войск союзниками киевской власти. Применение «Орешника» следует рассматривать именно в этом контексте. Это сигнал США и Европе о военных возможностях Российской армии», — подчеркнул он.

Применение ракеты «Орешник» стало прямым посланием для США и Европы о военной мощи России. Политолог отметил, что данный удар демонстрирует готовность и возможности российской армии, напоминая партнёрам Киева о последствиях возможного вмешательства на украинской территории. Реакция Москвы направлена на предотвращение размещения иностранных войск вблизи российской границы и демонстрацию способности отвечать на подобные угрозы.