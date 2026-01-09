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Опубликовано 9 января, 18:23

Зеленский попросил усилить ПВО после удара «Орешника», но это не имеет смысла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский заявил о срочной необходимости усилить противовоздушную оборону Украины после новых российских ударов. Он подчеркнул, что поддержка ПВО должна быть постоянным приоритетом для западных партнёров.

«Сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнерам, что поддержка ПВО для Украины — это постоянный приоритет», — написал Зеленский в соцсетях.

Впрочем, ПВО просить бесполезно, ведь ещё нет таких систем, которые могли бы остановить «Орешник».

Слуцкий: Удар «Орешника» стал предупреждением для «партии войны»
Слуцкий: Удар «Орешника» стал предупреждением для «партии войны»

В пятницу российские войска нанесли массированный удар ракетами «Орешник» по критическим объектам на территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве и Львове. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице повреждена инфраструктура, а в ряде районов отключено электричество. В Минобороны РФ заявили, что удар стал ответом на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Никита Никонов
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