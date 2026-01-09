Зеленский попросил усилить ПВО после удара «Орешника», но это не имеет смысла

Владимир Зеленский заявил о срочной необходимости усилить противовоздушную оборону Украины после новых российских ударов. Он подчеркнул, что поддержка ПВО должна быть постоянным приоритетом для западных партнёров.

«Сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнерам, что поддержка ПВО для Украины — это постоянный приоритет», — написал Зеленский в соцсетях.

В пятницу российские войска нанесли массированный удар ракетами «Орешник» по критическим объектам на территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве и Львове. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице повреждена инфраструктура, а в ряде районов отключено электричество. В Минобороны РФ заявили, что удар стал ответом на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.