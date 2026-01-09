Удары российского ракетного комплекса «Орешник» стали предупреждением не только Киеву, но и западным странам. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя реакцию ЕС на действия Москвы.

«Ни одно государство в мире не имеет не только аналогов таких сверхмощных гиперзвуковых ракет, но и систем ПВО, способных сбить или перехватить «Орешник», — написал он.

По словам политика, в Брюсселе расценивают российский ответ как сигнал в адрес не только киевских властей, но и так называемой «партии войны» на Западе. Слуцкий отметил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала действия России «эскалацией» и призвала передать Украине все запасы европейских средств ПВО. Глава ЛДПР подчеркнул, что подобных ракетных комплексов нет ни у одной страны мира, как и систем противовоздушной обороны, способных эффективно им противостоять. Он добавил, что удары стали ответом на террористические атаки и попытки государственного террора со стороны киевского режима.

Также Слуцкий заявил, что Россия готова к завершению конфликта путём переговоров при условии устранения его первопричин и угроз безопасности. При этом, по его мнению, именно Киев и его западноевропейские союзники саботируют мирный процесс ради собственных политических интересов. Кроме того, политик обратил внимание, что всё больше европейских лидеров говорят о необходимости диалога с Москвой, в то время как главарь киевского режима Владимир Зеленский пытается инициировать экстренные обсуждения в Совбезе ООН.

«Премьер Италии Мелони вслед за президентом Франции Макроном заявила, что «настало время говорить с Россией». На нашей стороне — правда и сила русского оружия!» — заключил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Украина не располагает средствами противовоздушной обороны, способными эффективно противостоять ударам российского ракетного комплекса «Орешник». Имеющиеся у украинской армии системы ПВО не рассчитаны на перехват ракет подобного типа, а у Киева отсутствуют технологические возможности для их нейтрализации, из-за чего такие удары фактически остаются недосягаемыми для обороны.