Послание Европе: Что западные СМИ пишут об ударе «Орешником» по целям на Украине

Американские издания New York Times и The Washington Post раскрыли, какой сигнал Москва отправила миру, нанеся удар ракетами «Орешник» по объектам на Украине.

Как пишет NYT, цели для удара, по-видимому, выбирали специально, чтобы послать сигнал Европе, активно поддерживающей Киев. Ранее Минобороны РФ заявило, что удар был ответом на попытку атаки резиденции президента Владимира Путина.

The Washington Post видит в этом угрожающее напоминание миру о ядерном арсенале России, особенно на фоне провала мирного плана, продвигаемого США. В результате атаки, по данным украинской стороны, повреждена критическая инфраструктура в Киеве и Львовской области. Власти Украины уже призвали США отреагировать и созывают Совет Безопасности ООН.

Как сообщалось ранее, российские вооружённые силы нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе комплексом «Орешник», по объектам военной инфраструктуры Украины. В Минобороны РФ заявили, что эта операция является ответом на атаку дронов на резиденцию президента России в конце прошлого года. Life.ru публиковал видео удара «Орешником» во Львовской области.