Жители Львовской области рассказали об ударе «Орешника»: Огненные шары в небе

Жители западных и центральных регионов Украины в соцсетях делятся впечатлениями от масштабной ночной атаки. Очевидцы во Львовской области сообщают о серии мощных взрывов и огненных шарах, падающих с неба, а в Киеве — о нескончаемом рое дронов в ночном небе, напоминающем «млечный путь», и синих вспышках.

По данным украинских источников, около часа ночи был нанесён удар по крупному подземному газохранилищу «Бильче-Волицко-Угерское» во Львовской области, после чего, как сообщается, пропало давление в газовых трубах региона. Российское Министерство обороны подтвердило использование ракет «Орешник». Атака, по информации СМИ, длилась более пяти часов с применением различных видов вооружения.

В результате ударов, по предварительным данным, также пострадали объекты энергетики в Киеве, что привело к перебоям с электричеством, отоплением и водоснабжением в столице и области. Сообщается о временной остановке железнодорожного сообщения.

Напомним, утром 9 января Министерство обороны России заявило о нанесении удара по объектам на Украине в ответ на атаку резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области 29 декабря. По сообщению оборонного ведомства, в результате удара все намеченные цели были успешно поражены. Утверждается, что в ходе атаки были уничтожены производственные мощности по выпуску беспилотных летательных аппаратов, а также выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу украинского военно-промышленного комплекса.