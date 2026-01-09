Украина не располагает средствами противовоздушной обороны, способными эффективно противостоять ударам российского ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщила британская газета The Guardian.

По оценке издания, находящиеся на вооружении украинской армии системы ПВО не предназначены для перехвата ракет подобного типа. Отмечается, что у Киева отсутствуют технологические возможности для нейтрализации «Орешника», из-за чего такие удары фактически становятся недосягаемыми для обороны.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что удар российской ракетой «Орешник» по целям на Украине рассматривается в Европе как предупреждение для стран ЕС и США. Несмотря на это, европейская сторона подтверждала намерение продолжать военную поддержку Киева, включая поставки вооружений и техники.