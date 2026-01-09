Дмитриев напомнил «не отличающейся умом» Каллас о невозможности сбить «Орешник»

Перехватить новейшую российскую ракету «Орешник» невозможно никакими существующими способами. Об этом напомнил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя слова главы евродипломатии Каи Каллас, призвавшей поставить Киеву средства ПВО после прилёта «Орешника» по объектам ВСУ во Львовской области.

«Кая [Каллас] не отличается особым умом или знаниями, но даже она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты «Орешник», развивающей скорость в 10 Махов, противовоздушной обороны не существует», — написал Дмитриев в соцсети X.

Напомним, Минобороны РФ утром 9 января сообщило об ударе по целям на Украине в ответ на атаку резиденции президента России Владимира Путина. По заявлению ведомства, применялись различные виды вооружения, включая новейший ракетный комплекс «Орешник». Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе назвала удар РФ предупреждением для Запада.