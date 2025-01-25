Эпичный и дырявый. Каким «Железным куполом» собирается накрыть Америку Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп заявил об амбициозном плане создания полностью американской системы ПРО «Железный купол». Зачем Америке эта система и насколько реален сам проект? 24 января, 21:29 Система национальной противоракетной обороны США (National Missile Defense) является эшелонированной. Lockheed Martin

За несколько последних дней Дональд Трамп сделал достаточно много громких заявлений и анонсов. Но среди них сравнительно незамеченными остались неоднократные обещания президента защитить Америку противоракетным «Железным куполом».

«Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью произведён в США», — вновь произнёс Трамп в Вашингтоне за день до инаугурации.

Переживания политика за эффективность существующих сил противоракетной обороны небеспочвенны. Пусть на бумаге Соединённые Штаты сегодня обладают одной из наиболее совершенных ПРО в мире, «воздушный щит» страны имеет ряд серьёзных уязвимостей. А после появления в арсенале РВСН ВС РФ гиперзвуковых «Авангардов» единственным аргументом Вашингтона осталось лишь ядерное сдерживание, и в Белом доме это прекрасно осознают. Впрочем, обо всём по порядку…

Что такое система ПРО «Железный купол»

Произнесённое Трампом словосочетание «железный купол» многие восприняли за чистую монету, а напрасно. И писать его в контексте заявления политика правильнее со строчной, а вовсе не с прописной, так как к одноимённому израильскому ЗРК анонс президента, вероятнее всего, никакого отношения не имеет.

ПУ «Железного купола». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Израильский «Железный купол» — очень узкоспециализированный зенитный комплекс, созданный компанией Rafael Advanced Defense Systems в кооперации с США для поражения конкретного типа целей — малоэффективных и низкоскоростных палестинских самодельных ракет «Кассам». Этот, правильнее сказать, реактивный снаряд (РС) производится из обрезка водопроводной трубы и наводится буквально по карте и компасу, а потому часть запускаемых РС уходят, что называется, «в молоко». Однако благодаря своей дешевизне и массовости даже достигающие израильских городов снаряды представляют угрозу, пусть и не фатальную.

«Кассам» перед пуском. Фото © Wikipedia / Israel Defense Forces

Модификации «Кассама» и его аналоги вроде реактивных снарядов РСЗО «Раджум» летят по легкопредсказуемой баллистической траектории. Цифровая РЛС ELM-2084 «Купола» в составе каждой батареи способна разом отслеживать до 200 таких целей, а компьютер в аппаратном контейнере самостоятельно определяет их потенциальную опасность и автоматически (!) обстреливает только те, что должны упасть на прикрываемый объект. Операторы в центре управления батареей лишь следят за работой комплекса и вносят редкие поправки. Именно этой особенностью ЗРК гордятся израильские военные: избирательный подход к защите от кустарных РС позволяет сильно экономить противоракеты. К слову, для крупных баллистических и аэродинамических целей в арсенале ЦАХАЛ есть более серьёзные системы «Праща Давида» и «Хец».

Впрочем, не стоит питать лишние иллюзии, так как никакого неприступного купола «Железный купол» над прикрываемыми городами и уж тем более всем Израилем не создаёт. Палестинские группировки быстро нашли ключ к противовоздушной обороне соседа, который в профессиональных кругах именуется «прорывом системы ПВО превышением её возможностей». По разным данным, в арсенале еврейского государства сегодня до десяти батарей «ЖК», каждая включает в себя до четырёх пусковых установок с 20 ЗУР «Тамир». Если комплекс будет назначать на поражение одной цели одну ракету и вероятность поражения условно принять за 90%, все имеющиеся у ЦАХАЛ «ЖК» способны отразить единовременную атаку суммарно около 700 целей. А если учесть, что батареи распределены на два направления (Газа, Ливан / Сирия) и не находятся в одном районе, а ПУ не имеют азимутального привода и прикрывают лишь свой 120-градусный сектор, указанная ранее цифра для каждого конкретного израильского города становится гораздо более скромной. Причём перезарядка комплекса занимает часы.

7 октября 2023 года радикалы ХАМАС выпустили по Израилю около 5 тысяч ракет. «Железный купол» честно отработал заложенные в него возможности, но большая часть РС остались нетронутыми и поразили наземные цели. Свыше четырёх тысяч взрывов — вот что пережили жители еврейского государства 7 октября. Жертвами той атаки стали около 1,2 тысячи человек.

Отражение атаки 7 октября. Фото © ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Но и это ещё не всё. Столкнись израильский ЗРК с низколетящими и маневрирующими целями вроде роя беспилотников, которые могут лететь на малых (200–1000 метров) и предельно малых (до 200 метров) высотах, скрываясь за рельефом местности, «Купол» может и вовсе оказаться бесполезным. Ближняя зона поражения комплекса — аж четыре километра, а ЗУР «Тамир» попросту не заточена под значительно большие перегрузки, необходимые для активного маневрирования.

Таким образом, даже в условиях ограниченных боевых действий против отсталого в техническом плане противника «ЖК» в нынешнем виде не обладает достаточной эффективностью для решения стоящих перед ним задач. И никакого неприступного купола даже над крохотным 10-миллионным государством создать невозможно, не говоря уже о США.

Как в США устроена система ПРО

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К счастью для Штатов, их не окружают враждебно настроенные государства и никто на всём Северо-Американском континенте (да и в Западном полушарии) опасности для страны не представляет. К несчастью для Штатов, главный геополитический оппонент Вашингтона в лице России имеет в арсенале вовсе не самодельные ракеты из труб, а межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с гиперзвуковыми блоками шахтного базирования, МБР мобильного базирования, гиперзвуковые крылатые ракеты (КР) воздушного базирования и ракеты морского базирования (БРПЛ), которые могут запускаться нашими атомными подлодками (АПЛ) из-подо льдов Арктики. Чем же их готовятся встречать?

Система национальной противоракетной обороны США (National Missile Defense) чем-то схожа с российской. NMD тоже является эшелонированной, то есть сферы ответственности в ней разделены между различными комплексами.

На самых дальних подступах вражеские МБР должен перехватить комплекс стратегической противоракетной обороны США шахтного базирования Ground-based Midcourse Defense (GMD), который введён в строй в 2005 году. По состоянию на 2021 год страну прикрывали 44 ракеты под названием Ground-based Interceptor (GBI), причём 40 из них базировались в Форт-Грили (Аляска), а ещё четыре — на базе ВВС Ванденберг (Калифорния). Такое распределение выбрано неслучайно, так как при начале крупномасштабного конфликта траектории стратегического оружия России будут проходить по кратчайшему пути через Северный Ледовитый океан.

Ракета GBI в шахте на Аляске. Фото © Flickr / U.S. Missile Defense Agency

Комплекс работает в паре с радарами радиолокационной системы дальнего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении PAVE PAWS, которые находятся на Аляске, в Калифорнии и Массачусетсе. Ещё две более ранние системы BMEWS размещены на авиабазе Королевских ВВС Файнлингдейлс в Британии и на базе Питуффик в Гренландии.

Главная задача GMD — перехват вражеских МБР в космическом пространстве лобовым тараном на встречном курсе при помощи заатмосферного кинетического перехватчика.

Радар PAVE PAWS на Аляске. Фото © Wikipedia / Общественное достояние

Средний эшелон — комплекс ПРО наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности (БРСД) THAAD. До недавнего времени из-за Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности у России такого оружия не было, но после прекращения действия ДРСМД в 2019 году наша страна обзавелась «Орешником», который запросто достигает Аляски и нескольких западных штатов США при пусках с территории Чукотки или Камчатки. Ракета THAAD с кинетической БЧ поражает цель прямым ударом. Причём МБР, а также маневрирующие аэродинамические цели, в том числе крылатые ракеты, а также ракеты, способные лететь по квазибаллистической траектории, ей недоступны. В общих чертах THAAD — очень узкоспециализированный инструмент для перехвата устаревающих БРСД до их входа в плотные слои атмосферы.

THAAD. Фото © Flickr / U.S. Missile Defense Agency

Схожими с THAAD возможностями обладает морской комплекс Aegis и его наземная вариация Aegis Ashore с противоракетами SM-3. Последние благодаря устойчивой к перегрузкам прочной конструкции пригодны в том числе и для поражения манёвренных целей (например, истребителей) и крылатых ракет.

Наконец, если экзоатмосферный перехват не сработал и боеголовка вышла на пикирующий участок траектории, бороться с ней придётся уже комплексу эндоатмосферного перехвата, а такой у США всего один — MIM-104 Patriot. Про него хочется сказать лишь одно: комплекс и раньше не отличался хорошей репутацией, а уж украинский конфликт окончательно «добил» американский ЗРК.

Пуск ракеты SM-3 комплекса Aegis с борта USS Lake Erie. Фото © Flickr / U.S. Missile Defense Agency

Почему у системы ПРО США нет шансов против российских ракет

Напрашивается вывод, будто бы ПРО США готова к дуэли с российским стратегическим арсеналом. Однако минимум три аргумента это напрочь опровергают. Во-первых, с отечественными МБР способен побороться лишь комплекс Ground-based Midcourse Defense, который сильно ограничен количеством противоракет (МБР гораздо больше) и заточен под отражение атак со стороны Северного полюса. К тому же российский комплекс РС-28 «Сармат» способен достичь берегов Америки не только по кратчайшей траектории, а ещё и через Южный полюс. А там у США, как помним, нет ни радаров PAVE PAWS (с авиабазы Эльдорадо в Техасе он был перемещён на Аляску), ни ракет GBI.

Во-вторых, Россия давно вышла из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-II, который требовал заменить все разделяющиеся головные части (РГЧ) ракет стратегических ядерных сил (СЯС) моноблочными. Сегодня в арсенале страны есть мобильные (PC-24 «Ярс»), морские (Р-30 «Булава») и шахтные (РС-28 «Сатана») ракеты с РГЧ, управляемыми боевыми блоками и квазитяжёлыми ложными целями, которые заточены под преодоление вражеской ПРО.

Наконец, появление у России гиперзвукового «Авангарда» де-факто изменило правила игры. Скорость активно маневрирующего боевого блока достигает 28 Махов — недостижимая цель для любой ныне существующей системы ПРО в мире. Это ранее открыто признавали и в Пентагоне.

«У нас нет никакой системы обороны, которая способна воспрепятствовать применению такого вооружения против нас. Наш ответ заключался бы в наших силах [стратегического ядерного] сдерживания, то есть в триаде и ядерном потенциале, который у нас имеется для ответа на такую угрозу», — заявлял на слушаниях Конгресса теперь уже бывший глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен.

«Гиперзвуковое оружие противников с потенциалом независимого маневрирования бросают вызов прежним версиям систем раннего предупреждения», — подтвердил позже теперь уже бывший глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Глен Ванхерк.

И это, на минуточку, лишь уязвимости американской ПРО перед СЯС России. А если вспомнить про Китай, Северную Корею и Иран, которые тоже стремительно развивают собственные стратегические силы, США оказываются в крайне затруднительном положении. Ещё до инаугурации Трампа в оборонном бюджете Штатов на 2025 год на модернизацию и поддержание ПРО была заложена внушительная сумма в размере почти 30 миллиардов долларов. А с учётом последних заявлений республиканца не исключено, что траты страны на воздушно-космическую оборону в обозримом будущем возрастут.

Авторы Илья Пушкарев