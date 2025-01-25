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Эпичный и дырявый. Каким «Железным куполом» собирается накрыть Америку Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил об амбициозном плане создания полностью американской системы ПРО «Железный купол». Зачем Америке эта система и насколько реален сам проект?

24 января, 21:29
Система национальной противоракетной обороны США (National Missile Defense) является эшелонированной. Lockheed Martin

Система национальной противоракетной обороны США (National Missile Defense) является эшелонированной. Lockheed Martin

За несколько последних дней Дональд Трамп сделал достаточно много громких заявлений и анонсов. Но среди них сравнительно незамеченными остались неоднократные обещания президента защитить Америку противоракетным «Железным куполом».

«Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью произведён в США», — вновь произнёс Трамп в Вашингтоне за день до инаугурации.

Переживания политика за эффективность существующих сил противоракетной обороны небеспочвенны. Пусть на бумаге Соединённые Штаты сегодня обладают одной из наиболее совершенных ПРО в мире, «воздушный щит» страны имеет ряд серьёзных уязвимостей. А после появления в арсенале РВСН ВС РФ гиперзвуковых «Авангардов» единственным аргументом Вашингтона осталось лишь ядерное сдерживание, и в Белом доме это прекрасно осознают. Впрочем, обо всём по порядку…

Что такое система ПРО «Железный купол»

Произнесённое Трампом словосочетание «железный купол» многие восприняли за чистую монету, а напрасно. И писать его в контексте заявления политика правильнее со строчной, а вовсе не с прописной, так как к одноимённому израильскому ЗРК анонс президента, вероятнее всего, никакого отношения не имеет.

ПУ «Железного купола». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

ПУ «Железного купола». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Израильский «Железный купол» — очень узкоспециализированный зенитный комплекс, созданный компанией Rafael Advanced Defense Systems в кооперации с США для поражения конкретного типа целей — малоэффективных и низкоскоростных палестинских самодельных ракет «Кассам». Этот, правильнее сказать, реактивный снаряд (РС) производится из обрезка водопроводной трубы и наводится буквально по карте и компасу, а потому часть запускаемых РС уходят, что называется, «в молоко». Однако благодаря своей дешевизне и массовости даже достигающие израильских городов снаряды представляют угрозу, пусть и не фатальную.

«Кассам» перед пуском. Фото © Wikipedia / Israel Defense Forces

«Кассам» перед пуском. Фото © Wikipedia / Israel Defense Forces

Модификации «Кассама» и его аналоги вроде реактивных снарядов РСЗО «Раджум» летят по легкопредсказуемой баллистической траектории. Цифровая РЛС ELM-2084 «Купола» в составе каждой батареи способна разом отслеживать до 200 таких целей, а компьютер в аппаратном контейнере самостоятельно определяет их потенциальную опасность и автоматически (!) обстреливает только те, что должны упасть на прикрываемый объект. Операторы в центре управления батареей лишь следят за работой комплекса и вносят редкие поправки. Именно этой особенностью ЗРК гордятся израильские военные: избирательный подход к защите от кустарных РС позволяет сильно экономить противоракеты. К слову, для крупных баллистических и аэродинамических целей в арсенале ЦАХАЛ есть более серьёзные системы «Праща Давида» и «Хец».

Впрочем, не стоит питать лишние иллюзии, так как никакого неприступного купола «Железный купол» над прикрываемыми городами и уж тем более всем Израилем не создаёт. Палестинские группировки быстро нашли ключ к противовоздушной обороне соседа, который в профессиональных кругах именуется «прорывом системы ПВО превышением её возможностей». По разным данным, в арсенале еврейского государства сегодня до десяти батарей «ЖК», каждая включает в себя до четырёх пусковых установок с 20 ЗУР «Тамир». Если комплекс будет назначать на поражение одной цели одну ракету и вероятность поражения условно принять за 90%, все имеющиеся у ЦАХАЛ «ЖК» способны отразить единовременную атаку суммарно около 700 целей. А если учесть, что батареи распределены на два направления (Газа, Ливан / Сирия) и не находятся в одном районе, а ПУ не имеют азимутального привода и прикрывают лишь свой 120-градусный сектор, указанная ранее цифра для каждого конкретного израильского города становится гораздо более скромной. Причём перезарядка комплекса занимает часы.

7 октября 2023 года радикалы ХАМАС выпустили по Израилю около 5 тысяч ракет. «Железный купол» честно отработал заложенные в него возможности, но большая часть РС остались нетронутыми и поразили наземные цели. Свыше четырёх тысяч взрывов — вот что пережили жители еврейского государства 7 октября. Жертвами той атаки стали около 1,2 тысячи человек.

Отражение атаки 7 октября. Фото © ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Отражение атаки 7 октября. Фото © ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Но и это ещё не всё. Столкнись израильский ЗРК с низколетящими и маневрирующими целями вроде роя беспилотников, которые могут лететь на малых (200–1000 метров) и предельно малых (до 200 метров) высотах, скрываясь за рельефом местности, «Купол» может и вовсе оказаться бесполезным. Ближняя зона поражения комплекса — аж четыре километра, а ЗУР «Тамир» попросту не заточена под значительно большие перегрузки, необходимые для активного маневрирования.

Таким образом, даже в условиях ограниченных боевых действий против отсталого в техническом плане противника «ЖК» в нынешнем виде не обладает достаточной эффективностью для решения стоящих перед ним задач. И никакого неприступного купола даже над крохотным 10-миллионным государством создать невозможно, не говоря уже о США.

Как в США устроена система ПРО

Инфографика © Life.ru

Инфографика © Life.ru

К счастью для Штатов, их не окружают враждебно настроенные государства и никто на всём Северо-Американском континенте (да и в Западном полушарии) опасности для страны не представляет. К несчастью для Штатов, главный геополитический оппонент Вашингтона в лице России имеет в арсенале вовсе не самодельные ракеты из труб, а межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с гиперзвуковыми блоками шахтного базирования, МБР мобильного базирования, гиперзвуковые крылатые ракеты (КР) воздушного базирования и ракеты морского базирования (БРПЛ), которые могут запускаться нашими атомными подлодками (АПЛ) из-подо льдов Арктики. Чем же их готовятся встречать?

Система национальной противоракетной обороны США (National Missile Defense) чем-то схожа с российской. NMD тоже является эшелонированной, то есть сферы ответственности в ней разделены между различными комплексами.

На самых дальних подступах вражеские МБР должен перехватить комплекс стратегической противоракетной обороны США шахтного базирования Ground-based Midcourse Defense (GMD), который введён в строй в 2005 году. По состоянию на 2021 год страну прикрывали 44 ракеты под названием Ground-based Interceptor (GBI), причём 40 из них базировались в Форт-Грили (Аляска), а ещё четыре — на базе ВВС Ванденберг (Калифорния). Такое распределение выбрано неслучайно, так как при начале крупномасштабного конфликта траектории стратегического оружия России будут проходить по кратчайшему пути через Северный Ледовитый океан.

Ракета GBI в шахте на Аляске. Фото © Flickr / U.S. Missile Defense Agency

Ракета GBI в шахте на Аляске. Фото © Flickr / U.S. Missile Defense Agency

Комплекс работает в паре с радарами радиолокационной системы дальнего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении PAVE PAWS, которые находятся на Аляске, в Калифорнии и Массачусетсе. Ещё две более ранние системы BMEWS размещены на авиабазе Королевских ВВС Файнлингдейлс в Британии и на базе Питуффик в Гренландии.

Главная задача GMD — перехват вражеских МБР в космическом пространстве лобовым тараном на встречном курсе при помощи заатмосферного кинетического перехватчика.

Радар PAVE PAWS на Аляске. Фото © Wikipedia / Общественное достояние

Радар PAVE PAWS на Аляске. Фото © Wikipedia / Общественное достояние

Средний эшелон — комплекс ПРО наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности (БРСД) THAAD. До недавнего времени из-за Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности у России такого оружия не было, но после прекращения действия ДРСМД в 2019 году наша страна обзавелась «Орешником», который запросто достигает Аляски и нескольких западных штатов США при пусках с территории Чукотки или Камчатки. Ракета THAAD с кинетической БЧ поражает цель прямым ударом. Причём МБР, а также маневрирующие аэродинамические цели, в том числе крылатые ракеты, а также ракеты, способные лететь по квазибаллистической траектории, ей недоступны. В общих чертах THAAD — очень узкоспециализированный инструмент для перехвата устаревающих БРСД до их входа в плотные слои атмосферы.

THAAD. Фото © Flickr / U.S. Missile Defense Agency

THAAD. Фото © Flickr / U.S. Missile Defense Agency

Схожими с THAAD возможностями обладает морской комплекс Aegis и его наземная вариация Aegis Ashore с противоракетами SM-3. Последние благодаря устойчивой к перегрузкам прочной конструкции пригодны в том числе и для поражения манёвренных целей (например, истребителей) и крылатых ракет.

Наконец, если экзоатмосферный перехват не сработал и боеголовка вышла на пикирующий участок траектории, бороться с ней придётся уже комплексу эндоатмосферного перехвата, а такой у США всего один — MIM-104 Patriot. Про него хочется сказать лишь одно: комплекс и раньше не отличался хорошей репутацией, а уж украинский конфликт окончательно «добил» американский ЗРК.

Пуск ракеты SM-3 комплекса Aegis с борта USS Lake Erie. Фото © Flickr / U.S. Missile Defense Agency

Пуск ракеты SM-3 комплекса Aegis с борта USS Lake Erie. Фото © Flickr / U.S. Missile Defense Agency

Почему у системы ПРО США нет шансов против российских ракет

Напрашивается вывод, будто бы ПРО США готова к дуэли с российским стратегическим арсеналом. Однако минимум три аргумента это напрочь опровергают. Во-первых, с отечественными МБР способен побороться лишь комплекс Ground-based Midcourse Defense, который сильно ограничен количеством противоракет (МБР гораздо больше) и заточен под отражение атак со стороны Северного полюса. К тому же российский комплекс РС-28 «Сармат» способен достичь берегов Америки не только по кратчайшей траектории, а ещё и через Южный полюс. А там у США, как помним, нет ни радаров PAVE PAWS (с авиабазы Эльдорадо в Техасе он был перемещён на Аляску), ни ракет GBI.

Во-вторых, Россия давно вышла из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-II, который требовал заменить все разделяющиеся головные части (РГЧ) ракет стратегических ядерных сил (СЯС) моноблочными. Сегодня в арсенале страны есть мобильные (PC-24 «Ярс»), морские (Р-30 «Булава») и шахтные (РС-28 «Сатана») ракеты с РГЧ, управляемыми боевыми блоками и квазитяжёлыми ложными целями, которые заточены под преодоление вражеской ПРО.

Наконец, появление у России гиперзвукового «Авангарда» де-факто изменило правила игры. Скорость активно маневрирующего боевого блока достигает 28 Махов — недостижимая цель для любой ныне существующей системы ПРО в мире. Это ранее открыто признавали и в Пентагоне.

«У нас нет никакой системы обороны, которая способна воспрепятствовать применению такого вооружения против нас. Наш ответ заключался бы в наших силах [стратегического ядерного] сдерживания, то есть в триаде и ядерном потенциале, который у нас имеется для ответа на такую угрозу», — заявлял на слушаниях Конгресса теперь уже бывший глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен.

«Гиперзвуковое оружие противников с потенциалом независимого маневрирования бросают вызов прежним версиям систем раннего предупреждения», — подтвердил позже теперь уже бывший глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Глен Ванхерк.

И это, на минуточку, лишь уязвимости американской ПРО перед СЯС России. А если вспомнить про Китай, Северную Корею и Иран, которые тоже стремительно развивают собственные стратегические силы, США оказываются в крайне затруднительном положении. Ещё до инаугурации Трампа в оборонном бюджете Штатов на 2025 год на модернизацию и поддержание ПРО была заложена внушительная сумма в размере почти 30 миллиардов долларов. А с учётом последних заявлений республиканца не исключено, что траты страны на воздушно-космическую оборону в обозримом будущем возрастут.

Какие российские военные технологии до сих пор не доступны Западу
Какие российские военные технологии до сих пор не доступны Западу
Авторы
Илья Пушкарев
Илья Пушкарев
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