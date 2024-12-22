В России подсчитали число разбитых украинских ЗРК Patriot
РИАН: С начала СВО российские войска разбили более 30 ЗРК Patriot
За всё время спецоперации на Украине российские войска уничтожили минимум 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальные данные оборонного ведомства.
Один из наиболее результативных ударов был 15 декабря. Тогда российские войска ликвидировали четыре пусковые установки, а также машину боевого управления и радиолокационную станцию AN/MPQ-65. Предыдущий качественный результат был 17 августа, тогда разбомбили ещё четыре Patriot. По две системы было разбито 7 и 20 июля. Рекордом по числу разбитой техники стало 16 мая 2023 года. В тот день нанесли удар ракетой «Кинжал» по Киеву и разбили пять «Патриотов» и одну многофункциональную радиолокационную станцию. Системы ликвидируются достаточно часто из-за активного продвижения ВС РФ.
Недавно, 20 декабря, в Минобороны РФ отчитались, что целями ударов возмездия по территории Украины стали пункт управления СБУ, конструкторское бюро «Луч» в Киеве, а также позиция ЗРК Patriot. Цели были достигнуты, все объекты уничтожены.
Kandinsky 3.1 / Life.ru