В России подсчитали число разбитых украинских ЗРК Patriot

Один из наиболее результативных ударов был 15 декабря. Тогда российские войска ликвидировали четыре пусковые установки, а также машину боевого управления и радиолокационную станцию AN/MPQ-65. Предыдущий качественный результат был 17 августа, тогда разбомбили ещё четыре Patriot. По две системы было разбито 7 и 20 июля. Рекордом по числу разбитой техники стало 16 мая 2023 года. В тот день нанесли удар ракетой «Кинжал» по Киеву и разбили пять «Патриотов» и одну многофункциональную радиолокационную станцию. Системы ликвидируются достаточно часто из-за активного продвижения ВС РФ.