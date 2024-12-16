Российские войска вновь продемонстрировали воздушное главенство, когда уничтожили четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot на Украине. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Это был разрушительный удар. <…> Он вновь подчеркнул воздушное главенство русских», — отметил эксперт.

Он добавил, что попытки Запада накачать Украину истребителями, ПВО и ракетами не увенчались успехом, так как их численность оперативно сокращают российские войска.