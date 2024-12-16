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Регион
16 декабря, 14:57

«Главенство русских»: Украине указали на мощь ВС РФ после разрушительного удара

Меркурис: ВС РФ показали своё главенство, когда разбили четыре ЗРК Patriot ВСУ

Российские войска вновь продемонстрировали воздушное главенство, когда уничтожили четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot на Украине. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Это был разрушительный удар. <…> Он вновь подчеркнул воздушное главенство русских», — отметил эксперт.

Он добавил, что попытки Запада накачать Украину истребителями, ПВО и ракетами не увенчались успехом, так как их численность оперативно сокращают российские войска.

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Недавно в зоне спецоперации российские войска ликвидировали четыре пусковые станции ЗРК Patriot американского производства. Также киевский режим потерял машину боевого управления и радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Николай Рюмин
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