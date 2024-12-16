«Главенство русских»: Украине указали на мощь ВС РФ после разрушительного удара
Меркурис: ВС РФ показали своё главенство, когда разбили четыре ЗРК Patriot ВСУ
Российские войска вновь продемонстрировали воздушное главенство, когда уничтожили четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot на Украине. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Это был разрушительный удар. <…> Он вновь подчеркнул воздушное главенство русских», — отметил эксперт.
Он добавил, что попытки Запада накачать Украину истребителями, ПВО и ракетами не увенчались успехом, так как их численность оперативно сокращают российские войска.
Недавно в зоне спецоперации российские войска ликвидировали четыре пусковые станции ЗРК Patriot американского производства. Также киевский режим потерял машину боевого управления и радиолокационную станцию AN/MPQ-65.
Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images