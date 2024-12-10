«Надо 10-12 систем»: Зеленский призвал Запад потратить российские активы на Patriot
Зеленский потребовал от Запада передать Украине ещё 10-12 систем Patriot
Владимир Зеленский выразил желание получить от стран Запада дополнительные 10-12 противоракетных систем Patriot. Соответсвующее требование он озвучил на встрече с главой группы социалистов и демократов в Европейском парламенте Ираче Перес Гарсиа в Киеве.
«Все понимают, что 10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат нам жизнь», — сказал Зеленский,
Зеленский отметил, что одна система Patriot стоит около 1,5 миллиарда долларов и предложил использовать замороженные российские активы для финансирования покупки этих комплексов. По его расчетам, 30 миллиардов долларов позволили бы закупить необходимое количество техники.
Ранее Зеленский помечтал о принуждении России к миру с позиции силы. Он подчеркнул, что Украина будет сильной только с мощной армией и необходимым пакетом оружия, включая дальнобойные системы ATACMS, Taurus, Storm Shadow и Scalp.
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