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Регион
10 декабря, 17:21

«Надо 10-12 систем»: Зеленский призвал Запад потратить российские активы на Patriot

Зеленский потребовал от Запада передать Украине ещё 10-12 систем Patriot

Владимир Зеленский выразил желание получить от стран Запада дополнительные 10-12 противоракетных систем Patriot. Соответсвующее требование он озвучил на встрече с главой группы социалистов и демократов в Европейском парламенте Ираче Перес Гарсиа в Киеве.

«Все понимают, что 10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат нам жизнь», — сказал Зеленский,

Зеленский отметил, что одна система Patriot стоит около 1,5 миллиарда долларов и предложил использовать замороженные российские активы для финансирования покупки этих комплексов. По его расчетам, 30 миллиардов долларов позволили бы закупить необходимое количество техники.

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Ранее Зеленский помечтал о принуждении России к миру с позиции силы. Он подчеркнул, что Украина будет сильной только с мощной армией и необходимым пакетом оружия, включая дальнобойные системы ATACMS, Taurus, Storm Shadow и Scalp.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Наталья Демьянова
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