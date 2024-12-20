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Регион
20 декабря, 08:03
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Минобороны назвало цели утренних ударов возмездия в Киеве

ВС РФ нанесли удары по КБ «Луч» в Киеве, позиции Patriot и пункту управления СБУ

Целями сегодняшних ударов возмездия по территории Украины стали пункт управления СБУ, конструкторское бюро «Луч» в Киеве, а также позиция ЗРК Patriot. Цели были достигнуты, все объекты поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, сегодня утром нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», крылатых ракет наземного базирования РСЗО «Ольха», а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot», — говорится в сообщении ведомства.

В МО РФ подчеркнули, что эти удары стали ответом на обстрел ракетами ATACMS и Storm Shadow комбината «Каменский» в Ростовской области 8 декабря.

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Ранее Life.ru уже рассказывал, что Российская армия сегодня утром нанесла комбинированный удар десятками ракет и дронов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины. К примеру, в Киеве было зафиксировано около 6 прилётов. А в Киевской области до сих пор полыхают пожары.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/mr_tigga

Александра Вишнякова
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