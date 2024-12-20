Минобороны назвало цели утренних ударов возмездия в Киеве

Целями сегодняшних ударов возмездия по территории Украины стали пункт управления СБУ, конструкторское бюро «Луч» в Киеве, а также позиция ЗРК Patriot. Цели были достигнуты, все объекты поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, сегодня утром нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», крылатых ракет наземного базирования РСЗО «Ольха», а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot», — говорится в сообщении ведомства.