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19 января, 23:59

Трамп анонсировал создание «Железного купола» для защиты территории США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о планах развернуть на территории страны систему противоракетной обороны «Железный купол». Зенитный комплекс будет полностью произведён в Америке, заверил он.

«Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита «Железный купол», — заявил будущий глава Белого дома на митинге в преддверии инаугурации.

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Напомним, что Трамп выступил перед сторонниками на стадионе Capital One Arena в центре Вашингтона. Он пообещал положить конец периоду упадка и отменить все «глупые» указы предшественника сразу же после вступления в должность.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Тимур Хингеев
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