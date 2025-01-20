Трамп анонсировал создание «Железного купола» для защиты территории США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о планах развернуть на территории страны систему противоракетной обороны «Железный купол». Зенитный комплекс будет полностью произведён в Америке, заверил он.

Напомним, что Трамп выступил перед сторонниками на стадионе Capital One Arena в центре Вашингтона. Он пообещал положить конец периоду упадка и отменить все «глупые» указы предшественника сразу же после вступления в должность.