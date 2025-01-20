«Глупые распоряжения Байдена будут отменены»: Трамп сделал ряд громких заявлений перед инаугурацией

Избранный президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в преддверии церемонии вступления в должность. Мероприятие состоялось в Capital One Arena в центре Вашингтона и собрало свыше 20 тысяч человек. Республиканец пообещал положить конец «четырёхлетнему периоду упадка» и уже 20 января опубликовать президентские указы, которые «чрезвычайно обрадуют» американцев.

«Все глупые распоряжения Байдена будут отменены в течение суток», — объявил будущий глава Белого дома.

Также Трамп пообещал остановить вторжение нелегалов в США через южную границу и снять все ограничения на добычу нефти в стране.