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19 января, 23:14

«Глупые распоряжения Байдена будут отменены»: Трамп сделал ряд громких заявлений перед инаугурацией

Трамп пообещал отменить все «глупые» распоряжения Байдена в течение суток

Избранный президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в преддверии церемонии вступления в должность. Мероприятие состоялось в Capital One Arena в центре Вашингтона и собрало свыше 20 тысяч человек. Республиканец пообещал положить конец «четырёхлетнему периоду упадка» и уже 20 января опубликовать президентские указы, которые «чрезвычайно обрадуют» американцев.

«Все глупые распоряжения Байдена будут отменены в течение суток», — объявил будущий глава Белого дома.

Также Трамп пообещал остановить вторжение нелегалов в США через южную границу и снять все ограничения на добычу нефти в стране.

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Напомним, инаугурация Трампа состоится уже 20 января в ротонде Капитолия. Перенести торжественную церемонию в здание политик мог из-за опасений за собственную жизнь после нескольких покушений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Анатолий Цейко
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