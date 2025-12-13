Путин в Индии
13 декабря, 12:40

США снимают санкции с белорусского калия после визита посла Трампа к Лукашенко

Обложка © Администрация президента Белоруссии

Обложка © Администрация президента Белоруссии

Вашингтон официально объявил о снятии санкций с белорусского калия. Об этом сообщил специальный посланник президента США Дональда Трампа Джон Коул после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске. По его словам, решение принято по прямому указанию главы Белого дома.

«В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны Соединённых Штатов для Белоруссии. Мы их снимаем сейчас», — заявил Коул.

Лукашенко признался, что ему нравится, как действует Трамп
Лукашенко признался, что ему нравится, как действует Трамп

Напомним, 12 декабря Александр Лукашенко принял в своей резиденции делегацию США во главе со спецпосланником президента Штатов Джоном Коулом. Встреча прошла за закрытыми дверьми, и её конкретная повестка не разглашалась. Утром 13 декабря переговоры продолжились.

