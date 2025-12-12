Лукашенко принял посланника Трампа за закрытыми дверьми своей резиденции в Минске
Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с делегацией из США во главе со специальным посланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом. Он принял гостей в своей резиденции – дворце Независимости в Минске, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Встреча с Коулом прошла за закрытыми дверьми. Что конкретно обсуждалось — неизвестно, но уже 13 переговоры Лукашенко и спецпосланника Трампа продолжаться.
А пока президент России Владимир Путин находится в Туркменистане с рабочим визитом. В аэропорту его встретили с почётным караулом и цветами. Российский лидер уже пообщался с туркменистанским коллегой Сердаром Бердымухамедовым, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
